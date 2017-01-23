«Коламбус» без Бобровского одержал волевую победу над «Оттавой»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» на домашнем льду уступила в овертайме «Коламбусу» со счетом 6:7.

В составе победителей дубль оформил Кэм Эткинсон и по разу отличились Ник Фолиньо, Скотт Харрингтон, Александр Веннберг, Лукаш Седлак и Мэтт Калверт, а у хозяев льда по две шайбы забросили Зак Смит и Майк Хоффман и по одной – Марк Стоун и Кайл Туррис.

«Коламбус» с 68-ю очками лидирует в Восточной конференции, а «Оттава» в ней же расположилась шестой строчке, имея в активе 55 баллов.

В следующем туре «Блю Джекетс» 25 января сыграет на выезде с «Айлендерсом», а «Сенаторз» в этот же день примет «Вашингтон».

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