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«Коламбус» без Бобровского одержал волевую победу над «Оттавой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» на домашнем льду уступила в овертайме «Коламбусу» со счетом 6:7.

В составе победителей дубль оформил Кэм Эткинсон и по разу отличились Ник Фолиньо, Скотт Харрингтон, Александр Веннберг, Лукаш Седлак и Мэтт Калверт, а у хозяев льда по две шайбы забросили Зак Смит и Майк Хоффман и по одной – Марк Стоун и Кайл Туррис.

«Коламбус» с 68-ю очками лидирует в Восточной конференции, а «Оттава» в ней же расположилась шестой строчке, имея в активе 55 баллов.

В следующем туре «Блю Джекетс» 25 января сыграет на выезде с «Айлендерсом», а «Сенаторз» в этот же день примет «Вашингтон».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Оттава - Коламбус - 6:7 О.Т. (2:2, 3:1, 1:3, 0:1)

Голы:

Смит (Брассар, Сеси), 0:42 (1:0). Фолиньо (Ганье, Веннберг), 1:16 (1:1). Смит (Сеси, Лазар), 5:33 (2:1). Харрингтон (Веннберг, Праут), 10:18 (2:2). Веренски (Веннберг, Джонс), 20:56 (2:3). Хоффман (Пажо), 30:41 (3:3). Стоун (Брассар, Смит), 33:08 (4:3). Хоффман (Пайетт, Пажо), 39:43 (5:3). Седлак (Хартнелл, Харрингтон), 41:50 (5:4). Калверт (Карлссон, Джонс), 42:21 (5:5). Эткинсон (Дубински), 50:50 (5:6). Туррис (Фанёф, Карлссон), 52:39 (6:6). Эткинсон 61:09 (6:7).

Место и дата

23 января 01:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

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