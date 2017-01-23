Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Хоккей  ХК Сочи- : -СКА
Хоккей  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Трактор
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сочи» - СКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 23 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» сыграет со СКА.

Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Большой» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого поединка.

Команда из Санкт-Петербурга со 118ю очками лидирует в Западной конференции, а сочинцы расположились на девятой строчке, имея в активе 77 балов.

Отметим, команды уже встречались в этом сезоне, тогда победу в овертайме одержали подопечные Олега Знарка (2:3 ОТ).

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

ХК Сочи - СКА

Место и дата

23 января 19:30, Большой, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)Сегодня, 23 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» сыграет с ЦСКА.Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события неделиДерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.КХЛ. Московское «Динамо» примет «Трактор», «Спартак» - ЦСКА и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.«Это отмазки для телок!..» Злые фанаты «Спартака» в раздевалке у игроков (видео)«Это отмазки для телок!..» Злые фанаты «Спартака» в раздевалке у игроков (видео)Вот это жесть! Болельщики «Спартака» пришли в раздевалку к хоккеистам и сказали им всё в глаза перед дерби с ЦСКА.«Зачем я отругал молодого? А что он не сменился!» Смешное видео Знарка и Гимаева«Зачем я отругал молодого? А что он не сменился!» Смешное видео Знарка и ГимаеваУникальные видео из Уфы, где прошел Матч звезд КХЛ. Смотрите диалог Сергея Гимаева и Олега Знарка, а также остальную подборку.«Давайте следующий матч на Марсе проведем!» Как отжег Павел Дацюк (видео)«Давайте следующий матч на Марсе проведем!» Как отжег Павел Дацюк (видео)Чем нам запомнился Матч звезд КХЛ в Уфе? Об этом Павел Дацюк рассказал обозревателю «Советского спорта».Павел Дацюк: Нужно провести Матч звезд – СКА против всей ГалактикиНападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о прошедшем полуфинале Матча звезд, в котором сборная дивизиона Боброва проиграла команде дивизиона Тарасова (2:6).«Пелагея родила дочку. Назвали Таисией». Яркий поворот в звездном романе (видео)«Пелагея родила дочку. Назвали Таисией». Яркий поворот в звездном романе (видео)Никак нельзя сказать, что форвард ЦСКА Иван Телегин остался проигравшим на Матче звезд КХЛ. Ведь в эти дни он стал отцом.Федор Канарейкин: Формат Матча звезд, который был опробован КХЛ, удалсяТренер сборной дивизиона Чернышева и главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от прошедшего Матча звезд КХЛ.Пелагея родила Телегину дочь. И форвард ЦСКА прямо на льду получил подарокПелагея родила Телегину дочь. И форвард ЦСКА прямо на льду получил подарокВ семье московского армейца Ивана Телегина и известной российской певицы Пелагеи родилась девочка. Поздравляем с пополнением в составе!Сборная дивизиона Чернышева обыграла команду дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛСборная дивизиона Чернышева взяла верх над командой дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ.Матч звезд КХЛ. Финал. Дивизион Тарасова против дивизиона Чернышова - 3:2. Как это былоЗаключительный эпизод Матча звезд КХЛ на сайте «Советского спорта».Сборная дивизиона Тарасова обыграла команду дивизиона Боброва и вышла в финал Матча звезд КХЛСборная дивизиона Тарасова взяла верх над командой дивизиона Боброва в полуфинале Матча звезд КХЛ.Сборная дивизиона Боброва – сборная дивизиона Тарасова - 2:6. Как это былоВ воскресенье в Уфе проходит Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.Сборная дивизиона Чернышева обыграла команду дивизиона Харламова в полуфинале Матча звезд КХЛСборная дивизиона Чернышева взяла верх над командой дивизиона Харламова (4:3) в полуфинале Матча звезд КХЛ, прошедшего в Уфе.Сборная дивизиона Харламова – сборная дивизиона Чернышева - 3:4. Как это былоВ воскресенье в Уфе проходит Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.Павел Дацюк: Отменить конкурс буллитов в КХЛ – неплохой вариантФорвард СКА Павел Дацюк на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он считает, что в НХЛ правильно решили отменить на аналогичном «Матче звезд» у себя конкурс буллитов, и что КХЛ неплохо перенять эту идею.Павел Дацюк: Хотел проявить себя в конкурсах, но как-то не получилосьФорвард СКА Павел Дацюк на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он поделился впечатлениями после мастер-шоу.Павел Дацюк: СКА меня отпустил в Калифорнию… (видео)Павел Дацюк: СКА меня отпустил в Калифорнию… (видео)Форвард СКА Павел Дацюк на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта».Илья Ковальчук: Знарок – самый лучший тренер. Но увы, есть один нюанс (видео)Илья Ковальчук: Знарок – самый лучший тренер. Но увы, есть один нюанс (видео)Форвард СКА Илья Ковальчук на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта».
Главные новости
Футбол
Поражение Макаровой, два очка Малкина и новый фильм о допинге в России. Главные новости утра
Другие
Телеканал ARD выпустил новый фильм о допинге в российском спорте
Другие
Комитет Госдумы проверит актуальность информации в новом фильме ARD про допинг в России
Теннис
Макарова проиграла Конте в 1/8 финала Australian Open
Теннис
Павлюченкова в паре с Бабош проиграла в третьем круге Australian Open
Хоккей
Шайба Проворова помогла «Филадельфии» одержать волевую победу над «Айлендерс»
Футбол
Хавбек «Халла» Мэйсон получил перелом черепа в матче с «Челси» (видео)
Хоккей
Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»
Баскетбол
Четыре очка Мозгова не спасли «Лейкерс» от разгрома в матче с «Далласом»
Формула-1
На следующей неделе Экклстоун будет отправлен в отставку
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
ХК Сочи
ХК Сочикалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости