«Сочи» - СКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Сегодня, 23 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» сыграет со СКА.

Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Большой» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого поединка.

Команда из Санкт-Петербурга со 118ю очками лидирует в Западной конференции, а сочинцы расположились на девятой строчке, имея в активе 77 балов.

Отметим, команды уже встречались в этом сезоне, тогда победу в овертайме одержали подопечные Олега Знарка (2:3 ОТ).

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