«Сочи» - СКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
Сегодня, 23 января в матче регулярного чемпионата Континентальной
хоккейной лиги «Сочи» сыграет со СКА.
Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Большой» и начнется в
19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
поединка.
Команда из Санкт-Петербурга со 118ю очками лидирует в
Западной конференции, а сочинцы расположились на девятой строчке, имея в активе
77 балов.
Отметим, команды уже встречались в этом сезоне, тогда победу
в овертайме одержали подопечные Олега Знарка (2:3 ОТ).
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
23 января 19:30, Большой, Онлайн-трансляция
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