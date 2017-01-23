Шайба Проворова помогла «Филадельфии» одержать волевую победу над «Айлендерс»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на домашнем льду в овертайме проиграл «Филадельфии» со счетом 2:3.

В составе победителей голами отметились Уэйн Симмондс, Иван Проворов и Клод Жиру, забивший в овертайме, а у хозяев льда шайбы забросили Ник Ледди и Алан Куин.

Стоит отметить, к концу второго периода гости проигрывали в две шайбы.

«Филадельфия» с 52 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Айлендерс» в ней же расположился на 14-й строчке, имея в активе 47 баллов.

В следующем туре команда из Нью-Йорка 25 января примет «Коламбус», а «Флайерз» на следующий день сыграет на выезде с командой «Рейнджерс».

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