Шайба Проворова помогла «Филадельфии» одержать волевую победу над «Айлендерс»
В матче регулярного
чемпионата НХЛ «Айлендерс» на домашнем льду в овертайме проиграл «Филадельфии»
со счетом 2:3.
В составе победителей голами отметились Уэйн Симмондс, Иван
Проворов и Клод Жиру, забивший в овертайме, а у хозяев льда шайбы забросили Ник
Ледди и Алан Куин.
Стоит отметить, к концу второго периода гости проигрывали в
две шайбы.
«Филадельфия»
с 52 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Айлендерс» в ней
же расположился на 14-й строчке, имея в активе 47 баллов.
В
следующем туре команда из Нью-Йорка 25 января примет «Коламбус», а «Флайерз» на
следующий день сыграет на выезде с командой «Рейнджерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Айлендерс - Филадельфия - 2:3 О.Т. (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Лэдди (Бэйли, Таварес), 13:25 (1:0). Куин (Зайденберг, Принс), 24:47 (2:0). Симмондс (Шенн, Гудас), 34:10 (2:1). Проворов (Симмондс, Шенн), 41:47 (2:2). Жиру (Ворачек, Гостисбеер), 63:20 (2:3).
Место и дата
23 января 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция