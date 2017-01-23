Серена Уильямс обыграла Стрыцову и вышла в четвертьфинал Australian Open
Серена УильямсИсточник: Reuters
В матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии
американская теннисистка Серена Уильямс обыграла чешку Барбору Стрыцову со счетом
7:5, 6:4.
Встреча продолжалась один час 45 минут. В активе второй
ракетки мира четыре эйса, три двойные ошибки и 46 невынужденных ошибок и шесть
реализованных брейк-поинтов из 14, а у Стрыцовой 1 эйс, две двойные, 14
невынужденных и четыре брейка из шести.
В четвертьфинале турнира американка встретится с
победительницей пары Екатерина Макарова (Россия) – Йоханна Конта (Великобритания).
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
4-й круг
Матч
Стрыцова Б. (Чехия) - Уильямс С. (США) - 5:7, 4:6
Место и дата
23 января 03:00, , Онлайн-трансляция
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