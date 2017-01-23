Павлюченкова в паре с Бабош проиграла в третьем круге Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова с венгеркой
Тимеа Бабош уступили в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии
американке Бетани Маттке-Сэндз с чешкой Люси Шафаржовой со счетом 3:6, 4:6.
Встреча продолжалась один час 13 минут. В активе
Павлюченковой и Бабош один эйс, три двойные ошибки и 16 невынужденных ошибок, а
такжедва реализованных брейк-пойнта. Маттек-Сэндс и Шафаржова подали навылет три
раза, допустили шесть двойных и 21 невынужденную ошибку и использовали четыре
брейка из 6.
Соперницами американо-чешского дуэта по четвертьфиналу станут победители матча Марьяна Лучич-Барони (Хорватия)/ Андреа Петкович (Германия) – Эри Ходзуми/ Мию Като (обе – Япония).
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
1/8 финала
Анастасия Павлюченкова (Россия) / Тимеа Бабош (Венгрия) - Бетани Маттке-Сэндз (США) / Люси Шафаржова (Чехия) - 3:6, 4:6