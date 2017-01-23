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Павлюченкова в паре с Бабош проиграла в третьем круге Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова с венгеркой Тимеа Бабош уступили в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии американке Бетани Маттке-Сэндз с чешкой Люси Шафаржовой со счетом 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась один час 13 минут. В активе Павлюченковой и Бабош один эйс, три двойные ошибки и 16 невынужденных ошибок, а такжедва реализованных брейк-пойнта. Маттек-Сэндс и Шафаржова подали навылет три раза, допустили шесть двойных и 21 невынужденную ошибку и использовали четыре брейка из 6.

Соперницами американо-чешского дуэта по четвертьфиналу станут победители матча Марьяна Лучич-Барони (Хорватия)/ Андреа Петкович (Германия) – Эри Ходзуми/ Мию Като (обе – Япония).

Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
1/8 финала

Анастасия Павлюченкова (Россия) / Тимеа Бабош (Венгрия) - Бетани Маттке-Сэндз (США) / Люси Шафаржова (Чехия) - 3:6, 4:6

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