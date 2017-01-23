Четыре очка Тэйвса принесли победу «Чикаго» в матче с «Ванкувером»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду
обыграл «Ванкувер» со счетом 4:2.
В составе победителей голами отметились Рихард Паник, Патрик
Кейн, Джонатан Тэйвс и Мариан Госса, а у гостей шайбы забросили Трой Стечер и
Бо Хорват.
Стоит отметить, Тэйвс помимо гола отдал три голевые передачи
и был признан первой звездой матча.
«Чикаго» с 65-ю очками занимает второе место в Западной
конференции, а «Ванкувер» в ней же расположился на девятой строчке, имея в
активе 50 баллов.
В следующем туре «Блэкхокс» 25 января примет «Тампу», а «Кэнакс»
на следующий день сыграет на выезде с «Колорадо».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Чикаго - Ванкувер - 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)
Голы:
Паник (Кэмпбелл, Тэйвс), 14:27 (1:0). Кейн (Тэйвс), 17:30 (2:0). Стечер (Седин Х., Саттер), 45:03 (2:1). Хорват 45:49 (2:2). Тэйвс (Хьялмарссон, Паник), 58:42 (3:2). Хосса (Тэйвс), 59:36 (4:2).
Место и дата
23 января 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция