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Четыре очка Тэйвса принесли победу «Чикаго» в матче с «Ванкувером»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Ванкувер» со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились Рихард Паник, Патрик Кейн, Джонатан Тэйвс и Мариан Госса, а у гостей шайбы забросили Трой Стечер и Бо Хорват.

Стоит отметить, Тэйвс помимо гола отдал три голевые передачи и был признан первой звездой матча.

«Чикаго» с 65-ю очками занимает второе место в Западной конференции, а «Ванкувер» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 50 баллов.

В следующем туре «Блэкхокс» 25 января примет «Тампу», а «Кэнакс» на следующий день сыграет на выезде с «Колорадо».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Чикаго - Ванкувер - 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)

Голы:

Паник (Кэмпбелл, Тэйвс), 14:27 (1:0). Кейн (Тэйвс), 17:30 (2:0). Стечер (Седин Х., Саттер), 45:03 (2:1). Хорват 45:49 (2:2). Тэйвс (Хьялмарссон, Паник), 58:42 (3:2). Хосса (Тэйвс), 59:36 (4:2).

Место и дата

23 января 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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