Четыре очка Тэйвса принесли победу «Чикаго» в матче с «Ванкувером»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Ванкувер» со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились Рихард Паник, Патрик Кейн, Джонатан Тэйвс и Мариан Госса, а у гостей шайбы забросили Трой Стечер и Бо Хорват.

Стоит отметить, Тэйвс помимо гола отдал три голевые передачи и был признан первой звездой матча.

«Чикаго» с 65-ю очками занимает второе место в Западной конференции, а «Ванкувер» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 50 баллов.

В следующем туре «Блэкхокс» 25 января примет «Тампу», а «Кэнакс» на следующий день сыграет на выезде с «Колорадо».

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