Макарова проиграла Конте в 1/8 финала Australian Open
Источник: Reuters
В матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии российская
теннисистка Екатерина Макарова уступила британке Джоанне Конте со счетом 1:6,
4:6.
Встреча продолжалась 68 минут. В активе россиянки один эйс,
четыре двойные ошибки, 20 невынужденных ошибок и один реализованный брейк-поинт
из четырех, а у ее соперницы девять эйсов, две двойные, 13 невынужденных и
четыре брейка из пяти.
В четвертьфинале Конта сыграет американкой Сереной Уильямс,
которая в четвертом круге победила чешку Барбору Стрыцову (7:5, 6:4).
Турнир серии
«Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
4-й круг
Матч
Макарова Е. (Россия) - Конта Д. (Великобритания) - 1:6, 4:6
Место и дата
23 января 05:00, , Онлайн-трансляция
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