Макарова проиграла Конте в 1/8 финала Australian Open

В матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии российская теннисистка Екатерина Макарова уступила британке Джоанне Конте со счетом 1:6, 4:6.

Встреча продолжалась 68 минут. В активе россиянки один эйс, четыре двойные ошибки, 20 невынужденных ошибок и один реализованный брейк-поинт из четырех, а у ее соперницы девять эйсов, две двойные, 13 невынужденных и четыре брейка из пяти.

В четвертьфинале Конта сыграет американкой Сереной Уильямс, которая в четвертом круге победила чешку Барбору Стрыцову (7:5, 6:4).

Турнир серии «Большого шлема»

Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 доллара

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

4-й круг