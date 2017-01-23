Телеканал ARD выпустил новый фильм о допинге в российском спорте

Немецкий телеканал ARD презентовал новый фильм журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте.

Значительная часть фильма — это интервью с российским легкоатлетом Андреем Дмитриевым, который рассказывает о дисквалифицированных российских тренерах, продолжающих работать на профессиональном уровне, несмотря на отстранение.

В фильме представлены кадры, снятые скрытой камерой, на которых видно, что Владимир Казарин, отстраненный от спортивной деятельности еще после первого фильма ARD, продолжает работать с российскими спортсменами.

Напомним, что новый фильм Зеппельта о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике был показан в воскресенье, 22 января.

Первый фильм вышел в эфир ARD в декабре 2014 года. После этого WADA создала независимую комиссию, которая занялась расследованием, а по итогам ее работы Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).