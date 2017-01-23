Лючич-Барони вышла в четвертьфинал Australian Open
Хорватская теннисистка Мирьяна Лючич-Барони вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
В 1/8 финала 34-летняя спортсменка одержала победу над американкой Дженнифер Брэйди - 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.
За выход в полуфинал турнира Лючич-Барони поборется с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Дарья Гаврилова (Австралия, 22).Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
4-й круг
Матч
Брэйди Д. (США) - Лючич-Барони М. (Хорватия) - 4:6, 2:6
Место и дата
23 января 06:30, , Онлайн-трансляция
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