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Поражение Макаровой, два очка Малкина и новый фильм о допинге в России. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.

1. «Челси» без труда справился с «Халл Сити» (2:0) и продолжил лидировать в чемпионате Англии. На 12-й минуте встречи полузащитник «тигров» Райан Мэйсон столкнулся с защитником Синих Гари Кэйхилом, в результате у первого перелом черепа.

2. «Барселона» на выезде разгромила «Эйбар», забив четыре безответных мяча. В это матче также не обошлось без травм. Полузащитник каталонцев Серхио Бускетс получил травму лодыжки и выбыл на неопределённый срок.

3. Гол Эдина Джеко принес победу «Роме» (1:0) в матче с «Кальяри». Отставание римлян от лидера Серии А – «Ювентуса», сократилось до одного очка.

4.  Дубль Александра Ляказетта помог «Лиону» обыграть «Марсель». В составе «львов» дебютировал Мемфис Депай, перешедший из «Манчестер Юнайтеда».

5. Две результативные передачи Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон».

6. Шайба Ивана Проворова спасла «Филадельфию» от поражения в матче с «Айлендерс», более того в овертайме «Флайерз» и вовсе вырвали победу.

7. «Коламбусу» без Сергея Бобровского пришлось нелегко, но победа над «Оттавой» в овертайме все-таки одержана. Обе команды забросили 13 шайб.

8.  «Лейкерс» проиграл «Далласу» с разницей в 49 очков, Тимофей Мозгов в этом матче набрал четыре очка.

9. Екатерина Макарова уступила британке Джоанне Конте в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии со счетом 1:6, 4:6.

10. Немецкий телеканал ARD показал новый фильм журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте.

Видео дня: Злые фанаты «Спартака» в раздевалке у игроков

Цитата дня: «Новый фильм ARD не видел и смотреть его не собираюсь», - Виталий Мутко.

Анонс дня: Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели

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