Поражение Макаровой, два очка Малкина и новый фильм о допинге в России. Главные новости утра
«Советский спорт»
предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.
1. «Челси» без труда справился с «Халл Сити» (2:0) и
продолжил лидировать в чемпионате Англии. На 12-й минуте встречи полузащитник «тигров»
Райан Мэйсон столкнулся с защитником Синих Гари Кэйхилом, в результате у
первого перелом черепа.
2. «Барселона» на выезде разгромила «Эйбар», забив четыре
безответных мяча. В это матче также не обошлось без травм. Полузащитник каталонцев Серхио Бускетс получил травму лодыжки и выбыл на неопределённый срок.
3. Гол Эдина Джеко принес победу «Роме» (1:0) в матче с «Кальяри».
Отставание римлян от лидера Серии А – «Ювентуса», сократилось до одного очка.
4. Дубль Александра
Ляказетта помог «Лиону» обыграть «Марсель». В составе «львов» дебютировал
Мемфис Депай, перешедший из «Манчестер Юнайтеда».
5. Две результативные передачи Евгения Малкина помогли «Питтсбургу»
обыграть «Бостон».
6. Шайба Ивана Проворова спасла «Филадельфию» от поражения в
матче с «Айлендерс», более того в овертайме «Флайерз» и вовсе вырвали победу.
7. «Коламбусу» без Сергея Бобровского пришлось нелегко, но
победа над «Оттавой» в овертайме все-таки одержана. Обе команды забросили 13
шайб.
8. «Лейкерс» проиграл
«Далласу» с разницей в 49 очков, Тимофей Мозгов в этом матче набрал четыре
очка.
9. Екатерина Макарова уступила британке Джоанне Конте в 1/8
финала Открытого чемпионата Австралии со счетом 1:6, 4:6.
10. Немецкий телеканал ARD показал новый фильм журналиста Хайо
Зеппельта о допинге в российском спорте.
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