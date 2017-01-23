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Комитет Госдумы проверит актуальность информации в новом фильме ARD про допинг в России

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике проверит актуальность информации в новом фильме немецкого телеканала ARD про допинг в российском спорте, сообщил член комитета Дмитрий Свищев.

- Если есть отстранение тренера от работы, то надо выполнять все требования. Мы внимательно проверим фильм. Если опасения подтвердятся, надо принимать меры. Мы соответствуем кодексу и требованиям WADA, но игнорировать подобную информацию мы не можем, - сказал Свищев ТАСС. 

22 января немецкий телеканал ARD презентовал новый фильм журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте. Информатором стал российский легкоатлет Андрей Дмитриев, который рассказывает в фильме о дисквалифицированных российских тренерах, продолжающих работать на профессиональном уровне, несмотря на отстранение. Речь идет о Владимире Казарине. Он был отстранен от спортивной деятельности еще после первого фильма ARD, но, по словам Дмитриева, продолжает работать с российскими спортсменами.

В декабре 2015 года немецкий телеканал ARD показал документальный фильм о применении допинга в российской легкой атлетике. После показа этого фильма была создана независимая комиссия WADA. 9 ноября 2015 года на специальной пресс-конференции комиссия WADA изложила итоги своей работы по изучению случаев применения допинга в российской легкой атлетике и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).  В итоге российские легкоатлеты пропустили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.  

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