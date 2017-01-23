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Гоффен обыграл Тима и вышел в 1/4 финала Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бельгиец Давид Гоффен вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В 1/8 финала он одержал победу над австрийцем Домиником Тимом со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2. Тенниситы провели на корте 2 часа 43 минуты.

В четвертьфинале соперником Гоффена будет либо болгарин Григор Димитров, либо узбек Денис Истомин. 

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд

4-й круг

Матч

Тим Д. (Австрия) - Гоффен Д. (Бельгия) - 7:5, 6:7, 2:6, 2:6

Место и дата

23 января 04:30, , Онлайн-трансляция

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