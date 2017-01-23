Бускетс из-за травмы пропустит около месяца

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс выбыл из-за травмы на четыре недели, сообщает Marca.

Футболист травмировал лодыжку в матче 19-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (4:0). Хавбек «Эйбара» Гонсало Эскаланте на 10-й минуте матча в борьбе за мяч наступил 28-летнему игроку каталонской команды на голеностоп. Бускетс покинул поля только с помощью медиков, а вместо него на поле появился Денис Суарес.

Медицинское обследование показало у Бускетса растяжение связок лодыжки. Точные сроки восстановления будут известны позже, когда футболист пройдет углубленное обследование. По предварительной информации на восстановление уйдет около месяца.