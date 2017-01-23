Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Хоккей  ХК Сочи- : -СКА
Хоккей  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Трактор
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бускетс из-за травмы пропустит около месяца

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс выбыл из-за травмы на четыре недели, сообщает Marca.

Футболист травмировал лодыжку в матче 19-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (4:0). Хавбек «Эйбара» Гонсало Эскаланте на 10-й минуте матча в борьбе за мяч наступил 28-летнему игроку каталонской команды на голеностоп. Бускетс покинул поля только с помощью медиков, а вместо него на поле появился Денис Суарес.

Медицинское обследование показало у Бускетса растяжение связок лодыжки. Точные сроки восстановления будут известны позже, когда футболист пройдет углубленное обследование. По предварительной информации на восстановление уйдет около месяца. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Поражение Макаровой, два очка Малкина и новый фильм о допинге в России. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события неделиДерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Примера. 19-й тур. «Атлетик» сыграл вничью «Атлетико»,»Барселона» разгромила «Эйбар» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».«Барселона» разгромила «Эйбар», забив четыре безответных мяча«Барселона» разгромила «Эйбар», забив четыре безответных мячаВ матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде разгромила «Эйбар» со счетом 4:0.Бускетс получил травму в матче с «Эйбаром» (фото)Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в матче 19-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» получил травму лодыжки.«Эйбар» - «Барселона». Бускетс заменен на 10-й минуте из-за травмыУже на 10-й минуте гостевого матча 19-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» главный тренер «Барселоны» Луис Энрике был вынужден сделать замену. Травму получил полузащитник «Барсы» Серхио Бускетс.«Бетис» и «Спортинг» сыграли вничьюМатч 19-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Спортингом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту»Матч 19-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Сельтой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Реал Сосьедада».«Атлетик» и «Атлетико» сыграли вничьюМатч 19-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Атлетико» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.«Севилья» вырвала победу у «Осасуны»«Осасуна» дома уступила «Севилье» (3:4) в 19-м туре чемпионата Испании.Суарес. Как я кусался. Откровенная автобиографияСуарес. Как я кусался. Откровенная автобиографияМы продолжаем публиковать материалы в рубрике «Чтение на выходные»Прогноз на матч «Осасуна» – «Севилья» от Василия Уткина (видео)Прогноз на матч «Осасуна» – «Севилья» от Василия Уткина (видео)Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин сделал прогноз на матч 19-го тура примеры.«Валенсия» заинтересована в приобретении Н'Динга«Валенсия» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Дельвину Н'Динга, сообщает Fichajes.com.«Валенсия» в гостях обыграла «Вильярреал»Футболисты «Вильярреала» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании проиграли «Валенсии».«Алавес» и «Леганес» разошлись миромМатч 19-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Леганесом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.Дубль Рамоса принес «Реалу» победу над «Малагой»«Реал» дома взял верх над «Малагой» в 19-м туре чемпионата Испании.Нападающий «Порту» Лопес перешел в «Вильярреал»Нападающий «Порту» Адриан Лопес на правах аренды перешел в «Вильярреал», сообщает пресс-служба испанского клуба.«Эспаньол» дома обыграл «Гранаду»Матч 19-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Эспаньола».Гризманн договорился с «МЮ», Куртуа собрался в «Реал». Обзор трансферных слуховГризманн договорился с «МЮ», Куртуа собрался в «Реал». Обзор трансферных слухов«Советский спорт» собрал самую яркую подборку трансферных слухов за прошедшие пять дней в европейском футболе.«Лас-Пальмас» и «Депортиво» победителя не выявилиФутболисты «Лас-Пальмаса» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Депортиво» из Ла-Коруньи.
Главные новости
Футбол
Поражение Макаровой, два очка Малкина и новый фильм о допинге в России. Главные новости утра
Другие
Телеканал ARD выпустил новый фильм о допинге в российском спорте
Футбол
Бускетс из-за травмы пропустит около месяца
Футбол
Полузащитник тульского «Арсенала» Фримпонг может продолжить карьеру в Швеции
Другие
Комитет Госдумы проверит актуальность информации в новом фильме ARD про допинг в России
Теннис
Макарова проиграла Конте в 1/8 финала Australian Open
Теннис
Павлюченкова в паре с Бабош проиграла в третьем круге Australian Open
Хоккей
Шайба Проворова помогла «Филадельфии» одержать волевую победу над «Айлендерс»
Футбол
Хавбек «Халла» Мэйсон получил перелом черепа в матче с «Челси» (видео)
Хоккей
Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Серхио Бускетс
Серхио Бускетсвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости