Лундквист, Аткинсон и Тэйвз - звезды дня в НХЛ
Официальный сайт НХЛ опубликовал трех звезд игрового дня.
Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист стал первой звезды игрового дня. В матче с «Детройтом» (1:0 ОТ) швед отразил 21 бросок.
Второй звездой дня признан нападающий «Коламбуса» Кэм Аткинсон, забросивший две шайбы во встрече с «Оттавой» (7:6 ОТ).
Третья звезда - форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвз, набравший четыре (1+3) очка в игре против «Ванкувера» (4:2).
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