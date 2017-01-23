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Лундквист, Аткинсон и Тэйвз - звезды дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Официальный сайт НХЛ опубликовал трех звезд игрового дня.

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист стал первой звезды игрового дня. В матче с «Детройтом» (1:0 ОТ) швед отразил 21 бросок.

Второй звездой дня признан нападающий «Коламбуса» Кэм Аткинсон, забросивший две шайбы во встрече с «Оттавой» (7:6 ОТ). 

Третья звезда - форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвз, набравший четыре (1+3) очка в игре против «Ванкувера» (4:2). 

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