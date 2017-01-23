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Министерство спорта Свердловской области проверит информацию о тренере Казарине

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил, что областное ведомство проверит информацию о тренере нижнетагильского легкоатлетического клуба «Спутник» Владимире Казарине, который упоминается в новом фильме немецкой компании ARD. 

- Я попросил Федерацию легкой атлетики Свердловской области подготовить мне детальную информацию по тем фактам, которые были изложены и представлены в этом фильме. В настоящее время Казарин работает в спортивном клубе «Спутник» в Нижнем Тагиле. Только после проверки я смогу принять какое-то решение, так как прежде чем вынести суровое наказание, я должен располагать какими-то фактами, - сказал Рапопорт ТАСС.

22 января немецкий телеканал ARD презентовал новый фильм журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте. Информатором стал российский легкоатлет Андрей Дмитриев, который рассказывает в фильме о дисквалифицированных российских тренерах, продолжающих работать на профессиональном уровне, несмотря на отстранение. Речь идет о Владимире Казарине. Он был отстранен от спортивной деятельности еще после первого фильма ARD, но, по словам Дмитриева, продолжает работать с российскими спортсменами.

В декабре 2015 года немецкий телеканал ARD показал документальный фильм о применении допинга в российской легкой атлетике. После показа этого фильма была создана независимая комиссия WADA. 9 ноября 2015 года на специальной пресс-конференции комиссия WADA изложила итоги своей работы по изучению случаев применения допинга в российской легкой атлетике и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).  В итоге российские легкоатлеты пропустили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. 

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