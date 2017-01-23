Джолион Палмер: Дебютный сезон в Формуле-1 сделал меня гораздо сильнее
Пилот команды «Рено» Джолион Палмер сказал, что в прошлом
сезоне он стал сильнее благодаря перенесенным испытаниям.
«Я стал гораздо сильнее. Могу
сказать, что с психологической точки зрения мне пришлось нелегко. Я перенес все
возможные испытания, выступая за рулем сложноуправляемой машины.
Не
стоит забывать о психологических играх с другими пилотами, ведь я не знал, что
случится в следующие несколько месяцев. Это не только закаляет тебя с точки
зрения психологии, но и делает тебя более сильным гонщиком.
Я
считаю, что все эти испытания являются полезным опытом, если это поможет тебе в
будущем. Кроме того, я надеюсь, что все самое сложное уже осталось позади», -
цитирует Палмера Autosport.
В минувшем сезоне Джолион
Палмер занял 18-е место, набрав одно очко.