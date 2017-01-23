Джолион Палмер: Дебютный сезон в Формуле-1 сделал меня гораздо сильнее

Пилот команды «Рено» Джолион Палмер сказал, что в прошлом сезоне он стал сильнее благодаря перенесенным испытаниям.

«Я стал гораздо сильнее. Могу сказать, что с психологической точки зрения мне пришлось нелегко. Я перенес все возможные испытания, выступая за рулем сложноуправляемой машины.

Не стоит забывать о психологических играх с другими пилотами, ведь я не знал, что случится в следующие несколько месяцев. Это не только закаляет тебя с точки зрения психологии, но и делает тебя более сильным гонщиком.

Я считаю, что все эти испытания являются полезным опытом, если это поможет тебе в будущем. Кроме того, я надеюсь, что все самое сложное уже осталось позади», - цитирует Палмера Autosport.

В минувшем сезоне Джолион Палмер занял 18-е место, набрав одно очко.