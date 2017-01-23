Мониша Кальтенборн: Эрикссон может стать победителем Гран-при
Руководитель «Заубера» Мониша
Кальтенборн уверена, что у пилота команды Маркуса Эрикссона есть потенциал
для того, чтобы выигрывать Гран-при Формулы-1.
«Нужно иметь цель, а также
получить шанс быть в нужное время в нужном месте. Я не вижу причин, по которым
он (Маркус Эрикссон) не мог бы стать победителем Гран-при.
Он сделал большой шаг вперед. Вы
можете видеть это по его выступлениям в целом. Более того, он может
прогрессировать. Впереди еще много работы. У Маркуса есть сильные стороны, и
нужно их развивать»,- цитирует Кальтенборн Autosport.
В прошлом сезоне Маркус
Эрикссон не набрал ни одного очка.
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