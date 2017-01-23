Мониша Кальтенборн: Эрикссон может стать победителем Гран-при

Руководитель «Заубера» Мониша Кальтенборн уверена, что у пилота команды Маркуса Эрикссона есть потенциал для того, чтобы выигрывать Гран-при Формулы-1.

«Нужно иметь цель, а также получить шанс быть в нужное время в нужном месте. Я не вижу причин, по которым он (Маркус Эрикссон) не мог бы стать победителем Гран-при.

Он сделал большой шаг вперед. Вы можете видеть это по его выступлениям в целом. Более того, он может прогрессировать. Впереди еще много работы. У Маркуса есть сильные стороны, и нужно их развивать»,- цитирует Кальтенборн Autosport.

В прошлом сезоне Маркус Эрикссон не набрал ни одного очка.