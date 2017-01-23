Алассейн Плеа: Болельщики «Бастии» оскорбляли Балотелли весь матч. Он был очень расстроен
Форвард «Ниццы» Алассейн Плеа
пожаловался на поведение болельщиков «Бастии» в отношении своего партнера по
команде Марио Балотелли.
«Мы слышали «обезьяньи» звуки
во время разминки и во время матча. Несколько болельщиков оскорбляли Марио по
расовуму признаку на протяжении всего матча. Он был очень расстроен», -
цитирует Плеа ВВС.
Ранее Балотелли в своем Instagram обвинил болельщиков «Бастии» в расистских оскорблениях. Напомним, что матч команд в чемпионате Франции завершился вничью (1:1).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически