Алассейн Плеа: Болельщики «Бастии» оскорбляли Балотелли весь матч. Он был очень расстроен

Форвард «Ниццы» Алассейн Плеа пожаловался на поведение болельщиков «Бастии» в отношении своего партнера по команде Марио Балотелли.

«Мы слышали «обезьяньи» звуки во время разминки и во время матча. Несколько болельщиков оскорбляли Марио по расовуму признаку на протяжении всего матча. Он был очень расстроен», - цитирует Плеа ВВС.

Ранее Балотелли в своем Instagram обвинил болельщиков «Бастии» в расистских оскорблениях. Напомним, что матч команд в чемпионате Франции завершился вничью (1:1).



