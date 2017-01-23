Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Хоккей  ХК Сочи- : -СКА
Хоккей  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Трактор
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антонио Конте: Рад за Диего Косту. Теперь спекуляции о его будущем закончены

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте похвалил нападающего Диего Косту за игру в матче 22-го тура против «Халл Сити» (2:0). Он отметил, что спекуляциям по поводу будущего игрока положен конец.

«Я рад за него (Диего Косту), за болельщиков и за клуб. Сегодняшний матч закончил все эти спекуляции. В этой ситуации я говорил только правду. Я рад за него и рад, что все это закончено. Он сыграл, и сыграл очень хорошо», - цитирует Конте ВВС.

Напомним, что Диего Коста забил первый мяч в этой игре.  Ворвард пропустил предыдущий матч против «Лестера» (3:0). Были сообщения о том, что это связано с конфликтом нападающего с главным тренером Антонио Конте. Сам Конте утверждал, что все дело в травме. Позднее в СМИ появились сообщения, что «Челси» продаст Косту летом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антонио Конте: Надеюсь, Коста положил конец разговорам, которые ходят вокругАнтонио Конте: Надеюсь, Коста положил конец разговорам, которые ходят вокругГлавный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов после матча 22-го тура АПЛ с «Халл Сити» (2:0).Поражение Макаровой, два очка Малкина и новый фильм о допинге в России. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Хавбек «Халла» Мэйсон получил перелом черепа в матче с «Челси» (видео)Полузащитник «Халл Сити» в Райан Мэйсон в матче 22-го тура против «Челси» (0:2) получил перелом черепа, сообщает официальный сайт «тигров».Все болбои «МЮ» были уволены Моуринью после матча с «Ливерпулем»Все болбои «МЮ» были уволены Моуринью после матча с «Ливерпулем»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью принял решение об увольнении всех болбоев на «Олд Траффоррд» – сотрудников, которые подают мяч игрокам при выходе его за пределы поля.Китайский клуб готов платить Руни миллион фунтов в неделюКитайский клуб готов платить Руни миллион фунтов в неделюОдин из китайских клубов готов предложить нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни двухлетний контракт с зарплатой в один миллион фунтов стерлингов в неделю. Об этом сообщил The Sun со ссылкой на свой источник в Китае.АПЛ. 22-й тур. «Арсенал» обыграл «Бернли», «Челси» выиграл у «Халла» и другие матчиРезультаты матчей 22-го тура чемпионата Англии.Голы Косты и Кэйхилла принесли «Челси» победу над «Халл Сити»Голы Косты и Кэйхилла принесли «Челси» победу над «Халл Сити»«Челси» дома взял верх над «Халл Сити» (2:0) в 22-м туре чемпионата Англии.«Челси» – «Халл Сити». На трибунах почтили память известного болельщика хозяевНа 55-й минуте матча 22-го тура чемпионата Англии «Челси» - «Халл Сити» зрители на трибунах аплодировали в честь погибшего болельщика «Челси» Карла О’Брайена по прозвищу Вюрцель. Он погиб в конце прошлого года.«Челси» – «Халл Сити». Гости сделали вторую вынужденную замену, на поле вышел НиассВ матче 22-го чемпионата Англии «Челси» - «Халл Сити» гостям пришлось сделать вторую вынужденную замену. Травму получил защитник Кертис Дэвис.«Челси» – «Халл Сити». Диего Коста вернулся в стартовый состав и забил голФорвард «Челси» Диего Коста вернулся в стартовый состав команд в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Халл Сити». В концовке первого тайма он открыл счет.«Челси» – «Халл Сити». Полузащитник гостей Мейсон получил серьезную травмуПолузащитник «Халл Сити» Райан Мейсон получил серьезное повреждение в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Челси». Из-за этого он был заменен.Арсен Венгер: В АПЛ каждая неделя и каждая игра – невероятная борьба для всехПолузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи прокомментировал победу над «Бернли» (2:1) в 22-м туре чемпионата Англии.Аарон Рэмзи: Мы знаем, что можем создавать моменты даже играя вдесятеромПолузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи прокомментировал победу над «Бернли» (2:1) в 22-м туре чемпионата Англии.«Арсенал» вдесятером вырвал победу у «Бернли» и поднялся на второе место в АПЛ«Арсенал» вдесятером вырвал победу у «Бернли» и поднялся на второе место в АПЛ«Арсенал» дома обыграл «Бернли» (2:1) в 22-м туре чемпионата Англии.«Лестер» крупно проиграл «Саутгемптону» и потерпел 11-е поражение в сезоне«Лестер» крупно проиграл «Саутгемптону» и потерпел 11-е поражение в сезонеМатч 22-го тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Лестером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 3:0 в пользу «Саутгемптона».Руд Гуллит: Погба ощутит на себе гнев фанатов «Манчестер Юнайтед», если не возьмется за умБывший футболист сборной Голландии Руд Гуллит подверг критике образ жизни полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.Гнев Гвардиолы. Как «Манчестер Сити» упустил победу над «Тоттенхэмом»Гнев Гвардиолы. Как «Манчестер Сити» упустил победу над «Тоттенхэмом»«Манчестер Сити», ведя по ходу матча 2:0, не смог победить на своем поле «Тоттенхэм» в 22-м туре чемпионата Англии.Маурисио Почеттино: Мы набрали очень ценное очкоГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал гостевую ничью с «Манчестер Сити» (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.Хосеп Гвардиола: Нам грустно, потому что мы играли хорошоГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.Майкл Оуэн: К тем, кто честен, нет справедливостиБывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о спорном эпизоде с неназначенным пенальти с матче 22-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» (2:2).
Главные новости
Футбол
Поражение Макаровой, два очка Малкина и новый фильм о допинге в России. Главные новости утра
Другие
Телеканал ARD выпустил новый фильм о допинге в российском спорте
Футбол
Бускетс из-за травмы пропустит около месяца
Футбол
Полузащитник тульского «Арсенала» Фримпонг может продолжить карьеру в Швеции
Другие
Комитет Госдумы проверит актуальность информации в новом фильме ARD про допинг в России
Теннис
Макарова проиграла Конте в 1/8 финала Australian Open
Теннис
Павлюченкова в паре с Бабош проиграла в третьем круге Australian Open
Хоккей
Шайба Проворова помогла «Филадельфии» одержать волевую победу над «Айлендерс»
Футбол
Хавбек «Халла» Мэйсон получил перелом черепа в матче с «Челси» (видео)
Хоккей
Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»
все новости
Халл Сити
Халл Ситикалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Диего Коста
Диего Коставсе новости
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости