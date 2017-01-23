Антонио Конте: Рад за Диего Косту. Теперь спекуляции о его будущем закончены
Главный тренер «Челси» Антонио Конте похвалил нападающего
Диего Косту за игру в матче 22-го тура против «Халл Сити» (2:0). Он отметил,
что спекуляциям по поводу будущего игрока положен конец.
«Я рад за него (Диего Косту), за болельщиков и за клуб.
Сегодняшний матч закончил все эти спекуляции. В этой ситуации я говорил только
правду. Я рад за него и рад, что все это закончено. Он сыграл, и сыграл очень
хорошо», - цитирует Конте ВВС.
Напомним, что Диего Коста забил первый мяч в этой игре. Ворвард
пропустил предыдущий матч против «Лестера» (3:0). Были сообщения о том, что это
связано с конфликтом нападающего с главным тренером Антонио Конте. Сам Конте
утверждал, что все дело в травме. Позднее в СМИ появились сообщения, что
«Челси» продаст Косту летом.