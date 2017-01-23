Саркисян покидает должность главного редактора спортивных трансляций «Матч ТВ»
Главный редактор спортивных трансляций «Матч ТВ» Арташес Саркисян
покидает свою должность 27 января в связи с переходом на работу в
«Газпром-медиа Развлекательное ТВ».
Об этом сообщает пресс-служба «Матч ТВ». Саркисян с момента
запуска канала был начальником комментаторов «Матч ТВ».
- Вместе мы росли и развивались, пытались сделать все как можно
лучше и добились признания зрителей. Работа проделана существенная, и я
горжусь результатом нашей команды, - сказал Саркисян.
Кто займет вакантную должность, пока не сообщается.
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