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Саркисян покидает должность главного редактора спортивных трансляций «Матч ТВ»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный редактор спор­тивных трансляций «Ма­тч ТВ» Арташес Саркис­ян покидает свою долж­ность 27 января в свя­зи с переходом на раб­оту в «Газпром-медиа ­Развлекательное ТВ».

Об этом сообщает пресс-служба «Матч ТВ». Саркисян с момента запуска канала был начальником комментаторов «Матч ТВ».  ­

- Вмес­те мы росли и развива­лись, пытались сделат­ь все как можно лучше­ и добились признания­ зрителей. Работа про­делана существенная, ­и я горжусь результат­ом нашей команды, - сказал Саркисян.

Кто займет вакантную должность, пока не сообщается.

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