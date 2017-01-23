Гендиректор «Крыльев Советов»: В нашем клубе Яковлева не будет

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что самарский клуб не заинтересован в приобретении полузащитника нападающего Павла Яковлева.

- Переговоров у нас с Яковлевым никаких не было. Ни к нам никто не обращался, ни мы к ним. У нас его не будет, - сказал Шашков ТАСС.

На днях стало известно, что Яковлев расторг контракт контракт с «Анжи». 25-летний футболист перешел в махачкалинский клуб летом 2016 года из московского «Спартака». В чемпионате России Яковлев провел в общей сложности 138 матчей, в которых забил 20 мячей.