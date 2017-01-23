«Лос-Анджелес» может приобрести Чичарито в 2018 году
В 2018 году в MLS начнет выступления новый клуб – «Лос-Анджелес». Руководство
клуба интересуется мексиканским форвардом «Байера» Хавьером «Чичарито»
Эрнандесом.
Как сообщает AS, контракт нападающего с «Байером» истекает летом
2018 года. В связи с этим в «Лос-Анджелесе» рассчитывают, что им удастся
приобрести мексиканца за небольшие деньги. Отметим, что имя главного тренера
нового клуба планируют назвать весной нынешнего года.
В текущем сезоне 28-летний
Хавьер Эрнандес провел 24 матча за «Байер» и забил семь мячей при четырех
голевых передачах.
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