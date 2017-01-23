«Лос-Анджелес» может приобрести Чичарито в 2018 году

В 2018 году в MLS начнет выступления новый клуб – «Лос-Анджелес». Руководство клуба интересуется мексиканским форвардом «Байера» Хавьером «Чичарито» Эрнандесом.

Как сообщает AS, контракт нападающего с «Байером» истекает летом 2018 года. В связи с этим в «Лос-Анджелесе» рассчитывают, что им удастся приобрести мексиканца за небольшие деньги. Отметим, что имя главного тренера нового клуба планируют назвать весной нынешнего года.

В текущем сезоне 28-летний Хавьер Эрнандес провел 24 матча за «Байер» и забил семь мячей при четырех голевых передачах.

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