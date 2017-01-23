Готовность «Ростов-Арены» составляет 70%

Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов сообщил, что «Ростов-Арена», которая примет матчи чемпионата мира-2018, готова почти на 70 процентов.

На сегодняшний день полностью завершено устройство нижнего слоя футбольного поля – бетонной плиты. Готовность монолитной плиты – 83%. Позднее для отвода ливневых и талых вод в основании футбольного поля будут сформированы дренажная и прочие инженерные системы. На заключительном этапе ростовский стадион обзаведется натуральным спортивным травяным покрытием.

На строительной площадке будущего стадиона на 90% завершена кладка перегородок из кирпича, на 85% - кладка наружных стен и перегородок, на 73% - установка сборных элементов настила трибун. На объекте ведутся штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо- и теплоснабжения нового стадиона. Начался монтаж лифтов и установка дверей.

Завершен монтаж каркаса кровли, выполненной из металлоконструкций арочного типа, идет укладка полимерного кровельного покрытия. На 83% выполнено устройство монолитных конструкций будущих билетных касс стадиона. На объекте идет благоустройство территории вокруг стадиона, а также возведение ограждений спортивного сооружения.

Напомним, чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года и пройдет на 12 стадионах в 11 городах России.