Федерация: Тюмень готова к проведению ЧМ по биатлону в 2021 году на 100 процентов

Исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов сообщил, что Тюмень готова к проведению чемпионата мира по биатлону 2021 года на 100 процентов.

- Тюмень к проведению чемпионата мира готова на 100%. Вся инфраструктура, которая работала на чемпионате Европы 2016 года, соответствует стандартам ЧМ. Решение о том, чтобы перенести ЧМ по биатлону 2021 года в другое место, может принять только конгресс IBU, даже Андрес Бессеберг не может решить этот вопрос единолично, - сказал Тоболов ТАСС.

Напомним, что Тюмень получила право принять чемпионат мира 2021 года на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября. Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) может лишить Тюмень права на проведение чемпионата мира в 2021 году.

В конце декабря Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени.

