Еще шесть российских легкоатлетов подали заявки на выступления под нейтральным флагом

Шесть российских легкоатлетов подали индивидуальные заявки в IAAF на участие в соревнованиях. Об этом сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

«Индивидуальные заявки в IAAF через ВФЛА подали Екатерина Строкова, Ирина Тарасова, Илья Мудров, Ольга Муллина, Кристина Сивкова и Екатерина Ивонина», - цитирует Трущенкову «Р-Спорт».

Напомним, что ранее аналогичное решение принял российский бегун Сергей Шубенков.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после череды допинговых скандалов. Сергей Шубенков из-за этого был вынужден пропустить Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, хотя за всю карьеру он не сдал ни одной положительной пробы.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.