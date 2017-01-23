Еще шесть российских легкоатлетов подали заявки на выступления под нейтральным флагом
Шесть российских легкоатлетов подали индивидуальные заявки в
IAAF на участие в
соревнованиях. Об этом сообщила референт по международным вопросам Всероссийской
федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.
«Индивидуальные заявки в
IAAF через ВФЛА подали Екатерина Строкова, Ирина Тарасова, Илья Мудров, Ольга
Муллина, Кристина Сивкова и Екатерина Ивонина», - цитирует Трущенкову «Р-Спорт».
Напомним, что ранее
аналогичное решение принял российский бегун Сергей Шубенков.
Всероссийская
федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после
череды допинговых скандалов. Сергей Шубенков из-за этого был вынужден
пропустить Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, хотя за всю карьеру он не сдал ни
одной положительной пробы.
Ранее
сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные
заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они
смогут выступать под нейтральным флагом.