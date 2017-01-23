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Член исполкома ФГР подсчитал судейские ошибки в матче со Словенией на ЧМ-2017

Источник:  RT на русскомКомментарии

Член исполкома Федерации гандбола России Сергей Приголовкин оценил судейство в матче 1/8 финала чемпионата мира между Россией и Словенией (26:32), сообщает RT

- Вердикт опытнейших российских арбитров, которые крайне неохотно комментируют работу коллег: шесть наглых свистков не в нашу пользу, три свистка в пользу словенцев в спорных ситуациях, три ошибки в нашу пользу после 51-й минуты, когда всё было решено. Игра с явными нарушениями правил, без последствий для защитников, против наших линейных на протяжении всего матча. Прихват начался с 23-й минуты, - написал Приголовкин в своем Facebook. 

Гандболисты мужской сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира проиграли команде Словении. Встреча, прошедшая в субботу в Париже, завершилась поражением команды Дмитрия Торгованова со счетом 26:32. Отметим, что после первого тайма россияне вели в счете 15:13. 

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