В Ингушетии пройдет турнир Fight Nights, приуроченный 25-летию республики

В Ингушетии пройдет турнир по смешанным единобосртвам Fight Nights, приуроченный к 25-летию республики.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился с многократным чемпионом мира по кикбоксингу Бату Хасиковым, который провел мастер-класс для ингушских спортсменов в бойцовском клубе «Оздо».

Как сообщает пресс-служба Главы региона, речь на встрече шла о проведении в республике первого турнира Fight Nights по смешанным единоборствам, который будет приурочен к 25-летию образования республики, отмечаемого 4 июня 2017 года.

«После встречи с юными спортсменами в здании школы тенниса в Магасе, встретились с Бату Хасиковым и братьями Багаудином и Бекханом Оздоевыми у меня в кабинете. Обсудили перспективы проведения в республике турнира по смешанным единоборствам. Прославленный спортсмен является одним из продюсеров российской промоутерской компании Fight Nights. Участие в подобных турнирах является для наших бойцов возможностью выйти на профессиональный уровень. Поблагодарил Бату Сергеевича за радость, которую он доставил нашим молодым ребятам своим визитом и уроками спортивного мастерства», — написал Юнус-Бек Евкуров на своей странице в Instagram.