Жозе Моуринью о Клоппе: Некоторые коллеги думают, что они важнее, чем на самом деле. Игроки имеют право уезжать в Китай
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее раскритиковал
игроков, которые соглашаются на переход в Китай из европейских клубов (в
частности, экс-полузащитника «Челси Оскара). Слова Клоппа подверг критике
главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
«Я знаю, что некоторые мои коллеги думают, что они важнее,
чем на самом деле, и что они могут влиять на жизнь других людей. Но я не такой
парень, извините», - цитирует Моуринью Daily Mail.
Ранее сообщалось, что у форварда «МЮ» есть предложения из
Китая, где ему готовы платить около миллиона фунтов в неделю.
«Каждый отвечает за свою жизнь. Я никого не критикую. Честно
говоря, по поводу Уэйна ничего не могу сказать, потому что он никогда не
говорил мне об этом. Это решать ему. Не
хочу критиковать игроков, которые переходят
в китайские клубы. Это их жизнь, их карьера. Им предлагают очень большие
деньги. Кроме того, это опыт быть интересным», - добавил Моуринью.