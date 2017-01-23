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Жозе Моуринью о Клоппе: Некоторые коллеги думают, что они важнее, чем на самом деле. Игроки имеют право уезжать в Китай

Источник:  Daily MailКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее раскритиковал игроков, которые соглашаются на переход в Китай из европейских клубов (в частности, экс-полузащитника «Челси Оскара). Слова Клоппа подверг критике главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Я знаю, что некоторые мои коллеги думают, что они важнее, чем на самом деле, и что они могут влиять на жизнь других людей. Но я не такой парень, извините», - цитирует Моуринью Daily Mail.

Ранее сообщалось, что у форварда «МЮ» есть предложения из Китая, где ему готовы платить около миллиона фунтов в неделю.

«Каждый отвечает за свою жизнь. Я никого не критикую. Честно говоря, по поводу Уэйна ничего не могу сказать, потому что он никогда не говорил мне об этом. Это решать ему.  Не хочу критиковать игроков, которые переходят  в китайские клубы. Это их жизнь, их карьера. Им предлагают очень большие деньги. Кроме того, это опыт быть интересным», - добавил Моуринью.

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