Дос Сантос не выступит на турнире UFC Fight Night 105
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос не выступит на турнире UFC Fight Night 105, который пройдет 19 февраля.
Бразилец должен был встретиться с голландцем Штефаном Штруве, однако тот отказался от поединка из-за травмы плеча.
Организаторы турнира так и не смогли найти дос Сантосу достойного оппонента. Сам бразилец надеялся, что сможет провести бой против соотечественника Фабрисио Вердума.
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