CAS обязал Торбинского выплатить «Рубину» 225 тысяч евро

Российский футболист Дмитрий Торбинский должен выплатить казанскому «Рубину» 225 тысяч евро, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

В июне 2014 года Торбинский обратился в палату по разрешению споров РФС с иском к «Рубину» о выплате компенсации в связи с односторонним расторжением контракта. Вскоре иск был удовлетворен. «Рубин», в свою очередь, обратился с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS). В итоге сумма компенсации была уменьшена.

Клуб выплатил футболисту компенсацию, но после решения CAS, Торбинский должен выплатить разницу в компенсации, которая составит 225 тысяч евро.

С 2015 года 32-летний полузащитник является игроком «Краснодара». За «Рубин» Торбинский выступал с 2013 по 2014 годы.