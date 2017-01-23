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CAS обязал Торбинского выплатить «Рубину» 225 тысяч евро

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский футболист Дмитрий Торбинский должен выплатить казанскому «Рубину» 225 тысяч евро, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

В июне 2014 года Торбинский обратился в палату по разрешению споров РФС с иском к «Рубину» о выплате компенсации в связи с односторонним расторжением контракта. Вскоре иск был удовлетворен. «Рубин», в свою очередь, обратился с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS). В итоге сумма компенсации была уменьшена. 

Клуб выплатил футболисту компенсацию, но после решения CAS, Торбинский должен выплатить разницу в компенсации, которая составит 225 тысяч евро. 

С 2015 года 32-летний полузащитник является игроком «Краснодара». За «Рубин» Торбинский выступал с 2013 по 2014 годы. 

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