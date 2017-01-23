Димитров обыграл Истомина и вышел в 1/4 финала Australian Open
Матч 1/8 финала Australian Open в мужском одиночном разряде между
болгарином Григором Димитровым и представителем Узбекистана Денисом Истоминым
завершился победой болгарского теннисиста. Итоговый счет матча – 2:6, 7:6 (2),
6:2, 6:1 в пользу Димитрова.
Матч продолжался два часа и 24 минуты. Отметим, что по ходу
игры у Истомина были проблемы со здоровьем. Он не стал сниматься из-за травмы,
но не смог проявить себя в полной мере, что облегчило игру Димитрову. При этом
Истомин сделал 14 эйсов при семи у соперника. Оба теннисиста совершили по одной
двойной ошибке.
В четвертьфинале Димитрову будет противостоять бельгиец
Давид Гоффен.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Димитров Г. (Болгария) - Истомин Д. (Узбекистан) - 2:6, 7:6, 6:2, 6:1
Место и дата
23 января 09:00, , Онлайн-трансляция