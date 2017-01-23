Димитров обыграл Истомина и вышел в 1/4 финала Australian Open

Матч 1/8 финала Australian Open в мужском одиночном разряде между болгарином Григором Димитровым и представителем Узбекистана Денисом Истоминым завершился победой болгарского теннисиста. Итоговый счет матча – 2:6, 7:6 (2), 6:2, 6:1 в пользу Димитрова.

Матч продолжался два часа и 24 минуты. Отметим, что по ходу игры у Истомина были проблемы со здоровьем. Он не стал сниматься из-за травмы, но не смог проявить себя в полной мере, что облегчило игру Димитрову. При этом Истомин сделал 14 эйсов при семи у соперника. Оба теннисиста совершили по одной двойной ошибке.

В четвертьфинале Димитрову будет противостоять бельгиец Давид Гоффен.

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема»

Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 доллара

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Мужчины

Одиночный разряд

1/8 финала