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«Лейкерс» с Мозговым потерпели самое крупное поражение в истории

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Минувшей ночью «Лейкерс» уступили «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА и установили новый антирекорд клуба. За проигравшую команду в этом матче выступал российский центровой Тимофей Мозгов.

Матч завершился со счетом 122:73 в пользу «Далласа». Как сообщает Lenta.ru, это самое крупное поражение «Лейкерс» в истории. Мозгов провел на площадке почти 20 минут, набрав четыре очка, сделав восемь подборов и одну передачу. 

«Лейкерс» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Даллас» идет 13-м.

Матч

Даллас - Лейкерс - 122:73

Место и дата

22 января 23:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

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