«Лейкерс» с Мозговым потерпели самое крупное поражение в истории
Минувшей
ночью «Лейкерс» уступили «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА и
установили новый антирекорд клуба. За проигравшую команду в этом матче выступал
российский центровой Тимофей Мозгов.
Матч
завершился со счетом 122:73 в пользу «Далласа». Как сообщает Lenta.ru, это самое крупное поражение «Лейкерс» в
истории. Мозгов провел на площадке почти 20 минут, набрав четыре очка, сделав
восемь подборов и одну передачу.
«Лейкерс» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Даллас» идет 13-м.
Матч
Место и дата
22 января 23:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
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