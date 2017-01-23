В Белоруссии в организации договорных матчей обвиняются 15 человек

Следственный комитет (СК) Белоруссии завершил расследование уголовного дела по организации договорных футбольных матчей. в качестве обвиняемых фигурируют 15 человек, сообщили ТАСС в СК республики.

«В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. В установленные законом сроки планируется передача дела по обвинению 15 человек прокурору для направления в суд», - сообщили в следственном ведомстве.

Изначально по уголовному делу проходит 20 человек, в отношении пяти из них расследование прекращено «в связи с деятельным раскаянием».

В соответствии с Уголовным кодексом, максимальная санкция статьи «подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов» предусматривает четыре года лишения свободы.