Егор Шайков: Не вышли на чемпионат мира из-за того, что у молодых игроков мало международного опыта

Игрок сборной России по пляжному футболу Егор Шайков рассказал, почему команда не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2017 года.

- Мы привезли две бронзовые медали с Межконтинентального кубка и Евролиги. Лично для меня, как для игрока сборной, эти победы перечеркиваются тем, что мы не сумели завоевать путевку на ЧМ-2017 на Багамских островах.

- Почему не получилось пройти отбор на ЧМ-2017?

- В первую очередь из-за того, что у молодых игроков пока мало международного опыта. К тому же лично я еще заметил моменты несыгранности в перестроениях и обороне. Все эти ошибки в совокупности сказались на результате самого важного для нас матча с Польшей, в котором мы уступили (3:5), - цитирует Шайкова Lenta.ru.