Егор Шайков: Не вышли на чемпионат мира из-за того, что у молодых игроков мало международного опыта
Игрок
сборной России по пляжному футболу Егор Шайков рассказал, почему команда не
смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2017 года.
- Мы привезли две бронзовые медали с
Межконтинентального кубка и Евролиги. Лично для меня, как для игрока сборной,
эти победы перечеркиваются тем, что мы не сумели завоевать путевку на ЧМ-2017
на Багамских островах.
- Почему
не получилось пройти отбор на ЧМ-2017?
- В первую очередь из-за
того, что у молодых игроков пока мало международного опыта. К тому же лично я
еще заметил моменты несыгранности в перестроениях и обороне. Все эти ошибки в
совокупности сказались на результате самого важного для нас матча с Польшей, в
котором мы уступили (3:5), - цитирует Шайкова Lenta.ru.
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