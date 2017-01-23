Гендиректор «Арсенала»: Фримпонг покидает клуб, сегодня-завтра у нас появится определенность

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что переход полузащитника тульского «Арсенала» Эммануэля Фримпонга в один из шведских клубов должен быть оформлен в понедельник или вторник.

- Могу только сказать, что он уходит, но куда - пока нет. Клубы еще не связывались - ни шведы с нами, ни мы с ними. Думаю, сегодня-завтра у нас появится определенность, - рассказал Балашов ТАСС.

Напомним, что ранее появилась информация, что Фримпонг может продолжить карьеру в Швеции. В текущем сезоне полузащитник провел три матча за «Арсенал». Ранее футболист играл за такие клубы как «Уфа», «Барнсли», «Фулхэм», «Чарльтон», «Арсенал» (Лондон).

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