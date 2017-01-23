Гендиректор «Арсенала»: Фримпонг покидает клуб, сегодня-завтра у нас появится определенность
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что переход полузащитника тульского «Арсенала» Эммануэля Фримпонга в один из шведских клубов должен быть оформлен в понедельник или вторник.
- Могу только сказать, что он уходит, но куда - пока нет. Клубы еще не связывались - ни шведы с нами, ни мы с ними. Думаю, сегодня-завтра у нас появится определенность, - рассказал Балашов ТАСС.
Напомним, что ранее появилась информация, что Фримпонг может продолжить карьеру в Швеции. В текущем сезоне полузащитник провел три матча за «Арсенал». Ранее футболист играл за такие клубы как «Уфа», «Барнсли», «Фулхэм», «Чарльтон», «Арсенал» (Лондон).
«Спартак» пытался переманить Фернандеса из ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически