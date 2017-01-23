«Интер» хочет продать Перишича, чтобы купить Алексиса Санчеса у «Арсенала»

Миланский «Интер» хочет приобрести форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, ради этого трансфера «Интер» хочет продать полузащитника Иван Перишича, чтобы получить необходимую сумму. Перишич может перейти в один из английских клубов. Санчес же является трансферным приоритетом «Интера». При этом он хочет зарабатывать на уровне 200 000 фунтов в неделю, что и вынудило «Интер» искать деньги.

В текущем сезоне 28-летний Алексис Санчес провел 28 матчей за «Арсенал» и забил 17 мячей при 13 голевых передачах. 27-летний Иван Перишич провел 25 матчей за «Интер» и забил семь мячей при четырех голевых передачах.