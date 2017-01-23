Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Хоккей  ХК Сочи- : -СКА
Хоккей  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Трактор
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Интер» хочет продать Перишича, чтобы купить Алексиса Санчеса у «Арсенала»

Источник:  MirrorКомментарии

Миланский «Интер» хочет приобрести форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, ради этого трансфера «Интер» хочет продать полузащитника Иван Перишича, чтобы получить необходимую сумму. Перишич может перейти в один из английских клубов. Санчес же является трансферным приоритетом «Интера». При этом он хочет зарабатывать на уровне 200 000 фунтов в неделю, что и вынудило «Интер» искать деньги.

В текущем сезоне 28-летний Алексис Санчес провел 28 матчей за «Арсенал» и забил 17 мячей при 13 голевых передачах. 27-летний Иван Перишич провел 25 матчей за «Интер» и забил семь мячей при четырех голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Челси» поборется с «Зенитом» за РаноккьюВ борьбу за защитник «Интера» Андреа Раноккью включился лондонский «Челси», сообщает Сalcioline.com.Александр Тарханов: Вряд ли у нас будут новичкиГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов сказал, что во время зимнего перерыва команда, скорее всего, не подпишет новых игроков.Дзюба уедет в Китай? ЦСКА отказался от нападающего. Свежие трансферные слухиДзюба уедет в Китай? ЦСКА отказался от нападающего. Свежие трансферные слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Гендиректор «Арсенала»: Фримпонг покидает клуб, сегодня-завтра у нас появится определенностьГенеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что переход полузащитника тульского «Арсенала» Эммануэля Фримпонга в один из шведских клубов должен быть оформлен в понедельник или вторник.Жозе Моуринью о Клоппе: Некоторые коллеги думают, что они важнее, чем на самом деле. Игроки имеют право уезжать в КитайГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее раскритиковал игроков, которые соглашаются на переход в Китай из европейских клубов (в частности, экс-полузащитника «Челси Оскара). Слова Клоппа подверг критике главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.«Лос-Анджелес» может приобрести Чичарито в 2018 годуВ 2018 году в MLS начнет выступления новый клуб – «Лос-Анджелес». Руководство клуба интересуется мексиканским форвардом «Байера» Хавьером «Чичарито» Эрнандесом.Защитник «Зенита» Майков находится на просмотре в «Славии»Защитник молодежного состава «Зенита» Даниил Майков находится на просмотре в болгарской «Славии», сообщает официальный сайт клуба.Полузащитник тульского «Арсенала» Фримпонг может продолжить карьеру в ШвецииПолузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг попал в сферу интересов шведского клуба «АФК Юнайтед» из города Эскильстуна, сообщает aftonbladet.se.«Спартак» пытался переманить Фернандеса из ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» пытался переманить Фернандеса из ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Китайский клуб готов платить Руни миллион фунтов в неделюКитайский клуб готов платить Руни миллион фунтов в неделюОдин из китайских клубов готов предложить нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни двухлетний контракт с зарплатой в один миллион фунтов стерлингов в неделю. Об этом сообщил The Sun со ссылкой на свой источник в Китае.Дмитрий Шляхтин: В этом сезоне Яковлева в «Крыльях Советов» не будетПредседатель совета директоров «Крыльев Советов», министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о возможности перехода бывшего полузащитника «Анжи» в самарский клуб.Арсен Венгер: В АПЛ каждая неделя и каждая игра – невероятная борьба для всехПолузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи прокомментировал победу над «Бернли» (2:1) в 22-м туре чемпионата Англии.Аарон Рэмзи: Мы знаем, что можем создавать моменты даже играя вдесятеромПолузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи прокомментировал победу над «Бернли» (2:1) в 22-м туре чемпионата Англии.«Арсенал» вдесятером вырвал победу у «Бернли» и поднялся на второе место в АПЛ«Арсенал» вдесятером вырвал победу у «Бернли» и поднялся на второе место в АПЛ«Арсенал» дома обыграл «Бернли» (2:1) в 22-м туре чемпионата Англии.«Интер» обыграл «Палермо» благодаря голу Жоау МариуМатч 21-го тура чемпионата Италии между «Палермо» и «Интером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Интера».«Томь» возьмет на первый сбор двух игроков из ЛивииВ понедельник «Томь» отправится на первый зимний сбор в Турцию.Шамиль Газизов: Не хотим раздувать штат футболистов в «Уфе»Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о возможных усилениях команды в зимнее трансферное окно.«Анжи» подписал контракт с защитником ФибелемЗащитник Тома Фибел стал игроком «Анжи, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.Таски хочется остаться в «Спартаке». Свежие трансферные новости и слухиТаски хочется остаться в «Спартаке». Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Футболист молодежной сборной Аргентины находится на просмотре в «Урале»Нападающий молодежной сборной Аргентины Ролон находится на просмотре в «Урале», сообщает твиттер екатеринбургского клуба.
Главные новости
Легкая атлетика
IAAF отложила рассмотрение заявки Кучиной на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральной спортсменки
Футбол
Виктор Гончаренко: Джафара в ЦСКА не будет
Другие
Телеканал ARD выпустил новый фильм о допинге в российском спорте
Легкая атлетика
Еще шесть российских легкоатлетов подали заявки на выступления под нейтральным флагом
Футбол
Ивелин Попов: Могу представить, что закончу карьеру в «Спартаке»
Теннис
Раонич обыграл Баутисту-Агута и вышел в 1/4 финала Australian Open
Футбол
«Челси» поборется с «Зенитом» за Раноккью
Футбол
Эрик Бикфалви стал игроком «Урала»
Футбол
Виктор Гончаренко: Зависти к «Спартаку» и «Зениту» у меня нет
Теннис
Плишкова обыграла Гаврилову и вышла в четвертьфинал Australian Open
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Интер
Интеркалендарьстатистика
Алексис Санчес
Алексис Санчесвсе новости
Иван Перишич
Иван Перишичвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы