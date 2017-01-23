Плишкова обыграла Гаврилову и вышла в четвертьфинал Australian Open
Чешка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
На стадии 1/8 финала теннисистка, посеянная на турнире под пятым номером, одержала победу над австралийкой Дарьей Гавриловой со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 12 минут.
За выход в полуфинал Плишкова поборется с хорваткой Мирьяной Лючич-Барони.
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
4-й круг
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Гаврилова Д. (Австралия) - 6:3, 6:3
Место и дата
23 января 11:00, , Онлайн-трансляция
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