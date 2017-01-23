Виктор Гончаренко: Зависти к «Спартаку» и «Зениту» у меня нет

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что без завтсти смотрит на селекционную политику «Спартака» и «Зенита».

- С пониманием и спокойствием отношусь к тому, что ЦСКА, в отличие от «Спартака» и «Зенита» не ведет активную селекционную политику. Зависти у меня нет.

Сколько лет говорят, что Березуцкие и Игнашевич «съезжают». Есть уверенность. Опыт и класс игроков позволяют с уверенностью смотреть и в весеннюю часть чемпионата, и в следующий сезон, - сказал Виктор Гончаренко, отвечая на вопрос корреспондента «Советского спорта».