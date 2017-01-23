Виктор Гончаренко: Джафара в ЦСКА не будет

ЦСКА не будет подписывать контракт с находившимся на просмотре африканским нападающим Джафаром.

- Джафара в ЦСКА не будет, - заявил главный тренер команды Виктор Гончаренко.

Напомним, что Джафар принял участие в товарищеском матче против швейцарского «Волена» (3:0) и голами не отметился. Это произошло на первом сборе команды в испанском «Кампоаморе».

Отметим, что с 26 января по 7 февраля в этом же городе пройдет и второй сбор ЦСКА.