IAAF отложила рассмотрение заявки Кучиной на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральной спортсменки

Агент легкоатлетки Марии Кучиной Ольга Назарова рассказала, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отложила рассмотрение заявки спортсменки на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

- Сначала нас в IAAF заверили, что все присланные нами 5 января документы в порядке, - заметила Назарова ТАСС. - А сейчас выясняется, что им не хватает перевода на английский язык приложенной нами статьи о том, как Мария проводит антидопинговые уроки. В настоящее время Кучина как раз занимается этим и в ближайшее время отправит недостающее. Интересно, что они дальше придумают.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после череды допинговых скандалов. Напомним, что вся сборная России, кроме Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.



