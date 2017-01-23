Гончаренко заявил, что не боится потерять Фернандеса
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уверен, что защитник Марио Фернандес останется в команде.
Напомним, ранее появилась информация, что к футболисту проявляет интерес «Спартак».
- Не боюсь потерять Фернандеса. Абсолютно. Мне надо реагировать на слухи, которые вы распростряняете? Вы же из мухи слона можете сделать, - сказал Виктор Гончаренко.
В текущем сезоне 24-лентий Марио Фернандес провел 23 матча за ЦСКА, в его активе три голевые передачи.
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