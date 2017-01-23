Гончаренко заявил, что не боится потерять Фернандеса

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уверен, что защитник Марио Фернандес останется в команде.

Напомним, ранее появилась информация, что к футболисту проявляет интерес «Спартак».

- Не боюсь потерять Фернандеса. Абсолютно. Мне надо реагировать на слухи, которые вы распростряняете? Вы же из мухи слона можете сделать, - сказал Виктор Гончаренко.

В текущем сезоне 24-лентий Марио Фернандес провел 23 матча за ЦСКА, в его активе три голевые передачи.