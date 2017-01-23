Виктор Гончаренко: Еременко скучает по команде

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о ситуации с Романом Еременко. Он, напомним, дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

- Мы часто общаемся с Ромой. Он подал апелляцию и ждет решения. Очень скучает по команде, по игре, - заявил Виктор Гончаренко.

Напомним, Еременко был отстранен от матчей с 6 октября, так как следы кокаина были обнаружены в пробе игрока, которая была взята у 29-летнего футболиста после матча Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2). Роман был дисквалифицирован на два года.