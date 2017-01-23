Александр Тарханов: Вряд ли у нас будут новички

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов сказал, что во время зимнего перерыва команда, скорее всего, не подпишет новых игроков, за исключением уже находящихся на просмотре.

«Планируем ли мы еще усиливать состав? Навряд ли. В принципе, мы практически закончили (трансферную кампанию). Только если какой-то удачный вариант попадется, сами знаете, селекционный отдел работает постоянно. Но пока что есть», - цитирует Тарханова ТАСС.



Также Тарханов заявил, что продолжит просматривать потенциального новичка Ролона.

«Качества у него есть, но его еще надо хорошо посмотреть. Будем смотреть, но насколько он задержится в команде, пока затрудняюсь сказать», - отметил Тарханов.

«Урал» занимает 13-е место в чемпионате России, имея в активе 14 очков в 17 матчах.