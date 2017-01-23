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Акинфеев присоединится к ЦСКА на втором сборе

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев приступит к тренировкам с командой на втором сборе.

Он начнется через несколько дней в испанском Кампоаморе - там команда проводила и первый сбор. Его вратарь пропустил, так как проходил плановую профилактику в немецкой клинике.

- Игорь присоединится к нам на втором сборе, - подтвердил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, отвечая на вопрос корреспондента «Советского спорта».

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