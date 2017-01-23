Эрик Бикфалви стал игроком «Урала»
Румынский полузащитник Эрик Бикфалви перешел в «Урал». Об этом сообщает
официальный твиттер клуба.
Сообщается, что контракт подписан по схеме 2,5+1. В текущем сезоне 28-летний хавбек выступал за «Томь». Он провел 15 матчей и забил три мяча при одной голевой передаче.
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ОФИЦИАЛЬНО: #ФКУрал заключил контракт по схеме 2,5 + 1 с Эриком #Бикфалви! pic.twitter.com/M2zGn8cgZX— ФК Урал (@FCURAL) 23 января 2017 г.
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