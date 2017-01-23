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Эрик Бикфалви стал игроком «Урала»

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Румынский полузащитник Эрик Бикфалви перешел в «Урал». Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Сообщается, что контракт подписан по схеме 2,5+1. В текущем сезоне 28-летний хавбек выступал за «Томь». Он провел 15 матчей и забил три мяча при одной голевой передаче.

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