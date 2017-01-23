«Челси» поборется с «Зенитом» за Раноккью

В борьбу за защитник «Интера» Андреа Раноккью включился лондонский «Челси», сообщает Сalcioline.com.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Зенит» и «Болонья». Питерский клуб даже провел первый раунд переговоров по трансферу 28-летнего итальянца.

Напомним, в сезоне-2016/17 Раноккья провел девять матчей: пять – в Серии А, четыре – в Лиге Европы.

Контракт 28-летнего защитника с «Интером» истекает 30 июня 2019 года. По данным Trasnfermarkt.de, стоимость итальянца составляет 5 миллионов евро.

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