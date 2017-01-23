Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Хоккей  ХК Сочи- : -СКА
Хоккей  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Трактор
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Челси» поборется с «Зенитом» за Раноккью

Источник:  CalciolineКомментарии

В борьбу за защитник «Интера» Андреа Раноккью включился лондонский «Челси», сообщает Сalcioline.com.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Зенит» и «Болонья». Питерский клуб даже провел первый раунд переговоров по трансферу 28-летнего итальянца.  

Напомним, в сезоне-2016/17 Раноккья провел девять матчей: пять – в Серии А, четыре – в Лиге Европы.

Контракт 28-летнего защитника с «Интером» истекает 30 июня 2019 года. По данным Trasnfermarkt.de, стоимость итальянца составляет 5 миллионов евро.  

«Спартак» пытался переманить Фернандеса из ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Тарханов: Вряд ли у нас будут новичкиГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов сказал, что во время зимнего перерыва команда, скорее всего, не подпишет новых игроков.Дзюба уедет в Китай? ЦСКА отказался от нападающего. Свежие трансферные слухиДзюба уедет в Китай? ЦСКА отказался от нападающего. Свежие трансферные слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Виктор Гончаренко: Зависти к «Спартаку» и «Зениту» у меня нетГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что без завтсти смотрит на селекционную политику «Спартака» и «Зенита».«Интер» хочет продать Перишича, чтобы купить Алексиса Санчеса у «Арсенала»Миланский «Интер» хочет приобрести форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса. Об этом сообщают британские СМИ.Гендиректор «Арсенала»: Фримпонг покидает клуб, сегодня-завтра у нас появится определенностьГенеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что переход полузащитника тульского «Арсенала» Эммануэля Фримпонга в один из шведских клубов должен быть оформлен в понедельник или вторник.Сразу несколько китайских клубов хотят купить ДзюбуНесколько китайских футбольных клубов заинтересованы в приобретении нападающего сборной России.Жозе Моуринью о Клоппе: Некоторые коллеги думают, что они важнее, чем на самом деле. Игроки имеют право уезжать в КитайГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее раскритиковал игроков, которые соглашаются на переход в Китай из европейских клубов (в частности, экс-полузащитника «Челси Оскара). Слова Клоппа подверг критике главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.«Лос-Анджелес» может приобрести Чичарито в 2018 годуВ 2018 году в MLS начнет выступления новый клуб – «Лос-Анджелес». Руководство клуба интересуется мексиканским форвардом «Байера» Хавьером «Чичарито» Эрнандесом.Антонио Конте: Рад за Диего Косту. Теперь спекуляции о его будущем законченыГлавный тренер «Челси» Антонио Конте похвалил нападающего Диего Косту за игру в матче 22-го тура против «Халл Сити» (2:0). Он отметил, что спекуляциям по поводу будущего игрока положен конец.Защитник «Зенита» Майков находится на просмотре в «Славии»Защитник молодежного состава «Зенита» Даниил Майков находится на просмотре в болгарской «Славии», сообщает официальный сайт клуба.Антонио Конте: Надеюсь, Коста положил конец разговорам, которые ходят вокругАнтонио Конте: Надеюсь, Коста положил конец разговорам, которые ходят вокругГлавный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов после матча 22-го тура АПЛ с «Халл Сити» (2:0).Полузащитник тульского «Арсенала» Фримпонг может продолжить карьеру в ШвецииПолузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг попал в сферу интересов шведского клуба «АФК Юнайтед» из города Эскильстуна, сообщает aftonbladet.se.Хавбек «Халла» Мэйсон получил перелом черепа в матче с «Челси» (видео)Полузащитник «Халл Сити» в Райан Мэйсон в матче 22-го тура против «Челси» (0:2) получил перелом черепа, сообщает официальный сайт «тигров».«Спартак» пытался переманить Фернандеса из ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» пытался переманить Фернандеса из ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Китайский клуб готов платить Руни миллион фунтов в неделюКитайский клуб готов платить Руни миллион фунтов в неделюОдин из китайских клубов готов предложить нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни двухлетний контракт с зарплатой в один миллион фунтов стерлингов в неделю. Об этом сообщил The Sun со ссылкой на свой источник в Китае.Голы Косты и Кэйхилла принесли «Челси» победу над «Халл Сити»Голы Косты и Кэйхилла принесли «Челси» победу над «Халл Сити»«Челси» дома взял верх над «Халл Сити» (2:0) в 22-м туре чемпионата Англии.«Челси» – «Халл Сити». На трибунах почтили память известного болельщика хозяевНа 55-й минуте матча 22-го тура чемпионата Англии «Челси» - «Халл Сити» зрители на трибунах аплодировали в честь погибшего болельщика «Челси» Карла О’Брайена по прозвищу Вюрцель. Он погиб в конце прошлого года.«Челси» – «Халл Сити». Гости сделали вторую вынужденную замену, на поле вышел НиассВ матче 22-го чемпионата Англии «Челси» - «Халл Сити» гостям пришлось сделать вторую вынужденную замену. Травму получил защитник Кертис Дэвис.Дмитрий Шляхтин: В этом сезоне Яковлева в «Крыльях Советов» не будетПредседатель совета директоров «Крыльев Советов», министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о возможности перехода бывшего полузащитника «Анжи» в самарский клуб.«Челси» – «Халл Сити». Диего Коста вернулся в стартовый состав и забил голФорвард «Челси» Диего Коста вернулся в стартовый состав команд в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Халл Сити». В концовке первого тайма он открыл счет.
Главные новости
Легкая атлетика
IAAF отложила рассмотрение заявки Кучиной на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральной спортсменки
Футбол
Виктор Гончаренко: Джафара в ЦСКА не будет
Другие
Телеканал ARD выпустил новый фильм о допинге в российском спорте
Легкая атлетика
Еще шесть российских легкоатлетов подали заявки на выступления под нейтральным флагом
Футбол
Ивелин Попов: Могу представить, что закончу карьеру в «Спартаке»
Теннис
Раонич обыграл Баутисту-Агута и вышел в 1/4 финала Australian Open
Футбол
«Челси» поборется с «Зенитом» за Раноккью
Футбол
Эрик Бикфалви стал игроком «Урала»
Футбол
Виктор Гончаренко: Зависти к «Спартаку» и «Зениту» у меня нет
Теннис
Плишкова обыграла Гаврилову и вышла в четвертьфинал Australian Open
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Интер
Интеркалендарьстатистика
Андреа Раноккиа
Андреа Раноккиавсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы