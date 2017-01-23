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Раонич обыграл Баутисту-Агута и вышел в 1/4 финала Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/8 финала Australian Open между канадцем Милошем Раоничем и испанцем Роберто Баутистой-Агутом завершился победой канадского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (6), 3:6, 6:4, 6:1 в пользу Раонича.

Матч продолжался два часа и 51 минуту. Канадец сделал 33 эйса при девяти у соперника, а также допустил девять двойных ошибок при четырех у Баутисты-Агута. В следующем раунде Раонич сыграет с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) – Рафаэль Надаль (Испания).

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1/8 финала

Матч

Баутиста-Агут Р. (Испания) - Раонич М. (Канада) - 6:7, 6:3, 4:6, 1:6

Место и дата

23 января 10:00, , Онлайн-трансляция

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