Раонич обыграл Баутисту-Агута и вышел в 1/4 финала Australian Open
Матч 1/8 финала Australian Open
между канадцем Милошем Раоничем и испанцем Роберто Баутистой-Агутом завершился
победой канадского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (6), 3:6, 6:4, 6:1 в
пользу Раонича.
Матч продолжался два часа и 51 минуту. Канадец сделал 33 эйса при девяти у
соперника, а также допустил девять двойных ошибок при четырех у Баутисты-Агута.
В следующем раунде Раонич сыграет с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) – Рафаэль
Надаль (Испания).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Баутиста-Агут Р. (Испания) - Раонич М. (Канада) - 6:7, 6:3, 4:6, 1:6
Место и дата
23 января 10:00, , Онлайн-трансляция
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