Ивелин Попов: Могу представить, что закончу карьеру в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов сообщил, что точно не покинет стан красно-белых во время зимнего трансферного окна.

- Слухи, которые появлялись в прессе относительно моего ухода из команды, не соответствуют действительности. Могу сказать точно, что я остаюсь в «Спартаке» и хочу выиграть с командой чемпионат России. Никто из руководства клуба не говорил мне, что меня хотят продать.

Мне нравятся чемпионаты Италии и Германии, но сейчас у меня нет мечты поиграть в большом европейском клубе, хотя в детстве, конечно, такая мечта была. Да, я могу представить себе, что закончу карьеру в «Спартаке». Это было бы очень здорово, - сказал Попов ТАСС.

В текущем сезоне Попов провел 14 матчей во всех турнирах, на его счету 2 гола и 3 голевые передачи. Ранее об интересе к футболисту сообщалось со стороны турецкого «Трабзонспора».