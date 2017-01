Фьюри показал, как тратит призовые за победу над Кличко (фото)

Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри в своем твиттере похвастался дорогими покупками.

Он опубликовал фото часов Rolex, которые он подарил своей жене.

So happy with the gifts my wife got me,@parisfury1 she didn't know which 1 2 buy so she bought me both.😍😍😍😍 pic.twitter.com/20a3ERaoz5