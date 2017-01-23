Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Хоккей  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Трактор
Хоккей  Витязь- : -Салават Юлаев
Хоккей  ХК Сочи- : -СКА
Футбол  Сенегал- : -Алжир
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

17-летний нападающий АИКа Исак перешел в дортмундскую «Боруссию»

Комментарии

Нападающий Александер Исак подписал контракт с дортмундской «Боруссией», сообщает Bundesliga Spotlight.

Права на 17-летнего форварда принадлежат шведскому АИКу. Подробности трансфера не разглашаются. По неофициальным данным. сумма сделки составила девять миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что на молодого нападающего претендует «Реал». В 2016 году футболист провел за АИК 24 матча и забил 10 мячей. Его контракт со шведским клубом был действителен до конца 2018 года. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» пытался переманить Фернандеса из ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» пытался переманить Фернандеса из ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Интер» и «Ювентус» интересуются защитником «Вольфсбурга» РодригесомЛевый защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес привлек внимание ведущих итальянских клубов. На него претендуют «Ювентус» и «Интер».Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события неделиДерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.18-летний полузащитник Холланд перешел из «Эвертона» в «Вест Хэм»«Вест Хэм» объявил о подписании контракта с полузащитником Натаном Холландом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Бывший вратарь «Крыльев Советов» Мболи перешел в «Ренн»«Ренн» подписал контракт с алжирским вратарем Раисом Мболи. Ранее он выступал за «Крылья Советов».Эрик Бикфалви стал игроком «Урала»Румынский полузащитник Эрик Бикфалви перешел в «Урал». Об этом сообщает официальный твиттер клуба.Дзюба уедет в Китай? ЦСКА отказался от нападающего. Свежие трансферные слухиДзюба уедет в Китай? ЦСКА отказался от нападающего. Свежие трансферные слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Три очка по амнистии. Мучения «Баварии» во Фрайбурге и другие события 17-го тураТри очка по амнистии. Мучения «Баварии» во Фрайбурге и другие события 17-го тура«Советский спорт» подводит итоги первого в 2017 году и 17-го по счету тура чемпионата Германии по футболу.«Лос-Анджелес» может приобрести Чичарито в 2018 годуВ 2018 году в MLS начнет выступления новый клуб – «Лос-Анджелес». Руководство клуба интересуется мексиканским форвардом «Байера» Хавьером «Чичарито» Эрнандесом.Бундеслига. 17-й тур. «Байер» обыграл «Герту», «Майнц» и «Кельн» сыграли вничью и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».«Майнц» и «Кельн» сыграли вничьюМатч 17-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и «Кельном» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.Дубль Чалханоглу принес «Байеру» победу над «Гертой»«Байер» дома взял верх над «Гертой» в 17-м туре чемпионата Германии.Аслан Дудиев и Гурам Тетрашвили стали игроками «Анжи»«Анжи» подписал контракты с двумя защитниками. Это Аслан Дудиев и Гурам Тетрашвили.«Анжи» подписал полузащитника Кацаева«Анжи» подписал контракт с полузащитником «СКА-Хабаровска» Адланом Кацаевым.Таски хочется остаться в «Спартаке». Свежие трансферные новости и слухиТаски хочется остаться в «Спартаке». Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Дай закончить атаку! В Бундеслиге сыграли самый странный матч сезонаДай закончить атаку! В Бундеслиге сыграли самый странный матч сезонаУдаление вратаря на третьей минуте, ноль добавленных секунд, разгромленный «Айнтрахт» и очередная победа «Лейпцига».Экс-полузащитник «Уфы» Марсиньо подписал контракт с «Газиантепспором» (фото)Полузащитник Марсиньо, который на этой неделе расторгла соглашение «Уфа», подписал контракт с «Газиантепспором» на полтора года, сообщает официальный твиттер турецкого клуба.РБ «Лейпциг» разгромил «Айнтрахт»РБ «Лейпциг» дома взял верх над франкфуртским «Айнтрахтом» (3:0) в 17-м туре чемпионата Германии.«Бледный вид будет у всех». Виталий Мутко – о трансфере Молло в «Зенит»«Бледный вид будет у всех». Виталий Мутко – о трансфере Молло в «Зенит»Виталий Мутко заявил, что трансфер Йоана Молло в «Зенит» из «Крыльев Советов» может сказаться на имидже российского футбола.Дортмундская «Боруссии» в большинстве вырвала победу у «Вердера»«Вердер» дома уступил дортмундской «Боруссии» (1:2) в 17-м туре чемпионата Германии.
Главные новости
Футбол
«Спартак» занял 30-е место в сводной таблице Лиги чемпионов
Футбол
Дмитрий Селюк: ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром
Хоккей
Игорь Есмантович: То, как проходило общение болельщиков «Спартака» с командой, – беспрецедентно
Футбол
Три китайских клуба интересуются Даниэлем Алвесом
Хоккей
Сергей Мяус: Сборная России нацелена только на золотые медали мирового первенства
Футбол
Представители «Халла» посетили Мэйсона после операции, он начал говорить
Футбол
Модрич из-за травмы пропустит около десяти дней, Марсело – месяц
Футбол
«Барселона» подтвердила, что у Бускетса растяжение лодыжки
Другие
Басманный суд повторно арестовал дом Родченкова
Футбол
Бывший форвард «Кубани» Данило проходит просмотр в «Анжи»
все новости
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
АИК
АИКкалендарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы