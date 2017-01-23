17-летний нападающий АИКа Исак перешел в дортмундскую «Боруссию»
Нападающий Александер Исак подписал контракт с дортмундской «Боруссией», сообщает Bundesliga Spotlight.
Права на 17-летнего форварда принадлежат шведскому АИКу. Подробности трансфера не разглашаются. По неофициальным данным. сумма сделки составила девять миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на молодого нападающего претендует «Реал». В 2016 году футболист провел за АИК 24 матча и забил 10 мячей. Его контракт со шведским клубом был действителен до конца 2018 года.
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